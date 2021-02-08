Головні дороги України прибирають 1530 одиниць техніки

Головні дороги України прибирають 1530 одиниць техніки

Відео
Укрінформ
Сніг на дорогах державного значення прибирають 1530 одиниць техніки та 1858 робітників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що дороги обробляють протиожеледними матеріалами, проїзну частину та узбіччя чистять від снігу. Проїзд автошляхами державного значення забезпечено. Для координації дій служб, відповідальних за належне транспортне сполучення, при Укравтодорі працює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією агентства, протягом ночі у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Черкаській областях випало від 3 до 15 см снігу. Слабкий сніг спостерігається у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Херсонській та Харківській областях. У Миколаївській області йде сніг з дощем при мінусовій температурі, на покритті одразу утворюється ожеледиця. Стан покриття на а/д державного значення в більшості областей засніжене, в південних областях місцями ожеледиця.

Читайте також: В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування

На перевальних ділянках доріг Закарпатської та Львівської областей йде дощ. Покриття доріг мокре, в Івано-Франківській області на Вишківському перевалі - засніжене.

Як повідомлялося, у понеділок, 8 лютого, в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-