«Бориспіль» затримує рейси через негоду

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримуються рейси на приліт та виліт до Одеси, скасовано рейс зі Львова.

Про це повідомляє Укрінформ.

Згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль", 8 лютого затримується на приліт рейс із Одеси, який мав приземлитись о 8:00, орієнтовний час прибуття - 11.30. Також затримується виліт до Одеси з аеропорту "Бориспіль", який мав відбутися о 10:20 , планується на 11 год.

На приліт до аеропорту "Бориспіль" затримується також рейс із Шарм-ель-Шейху, раніше був запланований на 23:05 8 лютого, а орієнтовний час прибуття - 00:55 9 лютого.

Крім того, скасовано рейс зі Львова, який мав бути у "Борисполі" о 8.30.

В іншому столичному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського, згідно з онлайн-табло, вранці на 25 хвилин затримався виліт рейсу до Берліна та на півгодини запізнився рейс із Запоріжжя.

Всі інші рейси в аеропортах відбуваються за розкладом.

Також аеропорт "Київ" у Фейсбуці повідомляє, що, попри ускладнення погодних умов, летовище працює у штатному режимі. Обмежень для прийому повітряних суден немає. Злітно-посадкову смугу, перони аеродрому, привокзальну площу інтенсивно чистить снігоприбиральна техніка.

Як повідомлялося, 8 лютого в Україні складні погодні умови: в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.