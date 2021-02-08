Київщина через снігопад обмежує рух вантажівок

У понеділок, 8 лютого, з 13.00 почнуть діяти обмеження руху для вантажного транспорту на дорогах державного значення Київської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що обмеження руху вводяться у зв'язку з несприятливими погодними умовами, які можуть спричинити утворення заторів та необхідності безперешкодної роботи снігоприбиральної техніки. Спецтехніка підрядних організацій продовжує працювати на автошляхах для забезпечення безпечного руху автотранспорту. Інформація про зняття обмеження та відновлення руху автотранспорту надаватиметься додатково.

В Укравтодорі просять водіїв великогабаритного транспорту на період негоди та чинних обмежень користуватися майданчиками для відстою, які розташовані вздовж державних автодоріг.

Як повідомляв Укрінформ, у зв’язку із сильними снігопадами з 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений.

У понеділок, 8 лютого, в більшості областей сніг, хуртовини, в західних, північних та центральних областях значний сніг; на півдні та в Карпатському регіоні сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь, вдень на Закарпатті значний дощ; на дорогах ожеледиця.