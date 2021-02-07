На Львівщині вирує Балканський циклон, водіїв просять утриматися від поїздок

У зв’язку з погіршенням погодних умов на Львівщині оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Водіїв просять після 15:00 утриматися від поїздок, а тим, хто в дорозі, - скористатися майданчиками для відстою.

Про це повідомляє Укравтодор Львівщини у Фейсбуці, передає Укрінформ

«За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у зв’язку із проходженням активних атмосферних фронтів від Балканського циклону 7–9 лютого очікується погіршення погодних умов. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий). З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та з міркувань безпеки закликаємо водіїв та інших користувачів доріг сьогодні, 7 лютого, після 15:00 утриматись від поїздок», - зазначено в повідомлені.

У негоду в Укравтодорі рекомендують водіям, насамперед великогабаритного транспорту, користуватися майданчиками для відстою на дорогах державного значення.

На окремих ділянках доріг можлива сильна ожеледиця та снігові опади. Уже зараз у гірській місцевості зафіксовано дощові опади при температурі повітря - 7 градусів за Цельсієм.

Також повідомляється, що дорожники готові до негоди. Дорожні умови в області цілодобово контролюють працівники підрядних організацій та інженери Служби автомобільних доріг у Львівській області.