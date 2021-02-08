У Львові випало 30 сантиметрів снігу, комунальники не встигають його чистити

У Львові за добу випало понад 30 см снігу, комунальні служби не справляються з розчисткою самостійно, тому мер Львова Андрій Садовий закликає долучитися до прибирання ОСББ та самих містян.

Про це міський голова повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За добу у Львові випало більше 30 см снігу. Це стихія. Вона не запитує і не обирає, куди падати, а куди - ні. Сніг рівномірно засипає усі райони міста, вулиці, стежки і прибудинкові території. Для комунальних служб пріоритет – головні магістралі, адже саме тут є найбільша небезпека аварій. Лише після цього говоримо про міжбудинкові дороги та вулиці», - написав мер.

Сильний снігопад паралізував Львівщину / Фото: Ігор Зінкевич/Facebook

Він зазначив, що більшість скарг, які надходять на Гарячу лінію міста щодо прибирання, стосуються територій, що знаходяться під відповідальністю ОСББ та керуюючих компаній.

Мер закликав львів’ян прибирати самостійно.

«Як мешканець Львова я вчора і сьогодні разом із сім’єю розчистив територію біля свого будинку. В такій ситуації це нормально і так може зробити кожен. Такі кризові ситуації мають навчити нас об’єднуватись і бути єдиним механізмом, який справляється з усіма бідами», - додав він.

Як повідомляють в міськраді, станом на ранок 8 лютого по місту працювало 93 одиниці снігоприбиральної техніки. Всі комунальні служби продовжують працювати.

Головне фото: westnews.info