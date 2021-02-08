У Чехії й Словаччині випав кольоровий сніг
Внаслідок незвичного явища сніг, який зараз покриває більшість території Чехії й Словаччини, забарвився в рожевий і помаранчевий кольори, повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.
«Над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу, який завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади, і на снігу їх добре видно», – пояснила причину явища метеоролог Дагмар Гонсова.
Особливо мальовничими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси й зимові санаторії в горах, пишуть чеські ЗМІ.
Таким снігом у суботу засипало й інші країни Європи, зокрема іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію, австрійський Тироль.
Фото: lidovky, Instagram