Суд у справі МН17 тривав менш як годину, засідання продовжиться 15 квітня

Суд у Нідерландах оголосив перерву у слуханнях справи про збитий над окупованим Донбасом у 2014 році малайзійський літак рейсу МН17.

Наступне судове засідання відбудеться 15 квітня о 10:00 за місцевим часом, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Сьогоднішнє засідання тривало менш як годину. Суд озвучив свої рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених, Олега Пулатова. Зокрема, головуючий суддя повідомив, що суд не заперечує щодо залучення до справи документів, які концерн "Алмаз-Антей" передав суду 18 січня (йдеться про звіти за 2015-2016 роки).

Як повідомляв Укрінформ, Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на окупованій частині Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських Збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.