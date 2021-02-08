Сходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла до 14

Уже щонайменше 14 осіб загинули і ще близько 170 вважаються зниклими безвісти в північному індійському штаті Уттаракханд через сходження льодовика і викликаної ним повені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

Наразі відсутня інформація про приблизно 170 зниклих людей. Ще близько тридцяти осіб опинилися затиснутими в тунелі завдовжки близько 2,5 км, рятувальні групи працювали всю ніч, щоб врятувати їх, але поки пройти до заблокованих людей не вдалося.

За останніми даними, прикордонники в неділю врятували 12 осіб, які опинилися в ще одній пастці в іншому недобудованому тунелі. Раніше повідомлялося, що звідти було визволено 16 людей.

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Раніше, як передавав Укрінформ, повідомлялося про 10 загиблих осіб та 150 зниклих безвісти.

В Індії у штаті Уттаракханд сталося танення льодовика, що спричинило масштабну повінь, унаслідок якої, ймовірно, загинули від 100 до 150 осіб. Інцидент стався в неділю близько 9 години ранку за місцевим часом. Тоді стало відомо про сходження частини льодовика Нанда-Деві. Місцева влада запровадила червоний рівень надзвичайної ситуації.

Фото: ndtv.com