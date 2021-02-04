Біля Тайваню стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,4 стався біля узбережжя Тайваню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано о 10:14 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 126 км від міста Хенгчун на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 5,2 стався вранці 3 лютого біля узбережя найпівнічнішого японського острова Хоккайдо.

Фото: АА