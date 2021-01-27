Біля японського острова Хоккайдо стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався вранці в середу біля узбережя найпівнічнішого японського острова Хоккайдо.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано 27 січня о 07:06 за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 31 км від міста Тітосе та залягав на глибині 123,8 кілометра. Поштовхи відчули в чотирьох префектурах Японії.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, поблизу узбережжя Папуї-Нової Гвінеї у вівторок, 26 січня, стався землетрус магнітудою 5,4.