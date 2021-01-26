У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус

Укрінформ
Поблизу узбережжя Папуї-Нової Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 5,4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 26 січня о 06:17 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 82 км від міста Пангуна на глибині 87,6 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

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Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, на Кіпрі у четвер, 21 січня, стався землетрус магнітудою 5,3, його поштовхи відчули також на півночі Ізраїлю.

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