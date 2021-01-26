У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус

Поблизу узбережжя Папуї-Нової Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 5,4.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 26 січня о 06:17 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 82 км від міста Пангуна на глибині 87,6 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, на Кіпрі у четвер, 21 січня, стався землетрус магнітудою 5,3, його поштовхи відчули також на півночі Ізраїлю.