На Кіпрі стався землетрус, який відчули в Ізраїлі

На Кіпрі у четвер стався землетрус магнітудою 5,3, його поштовхи відчули також на півночі Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що землетрус змусив евакуюватися деяких жителів високих будівель у столиці Нікосії.

Окрім того, видання пише, що поштовхи були відчутні і поза межами Кіпру – на півночі Ізраїлю.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Кіпр лежить в зоні активної сейсмічності, хоча сильні землетруси відбуваються на острові не часто.

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Як повідомляв Укрінформ, на півдні Філіппін стався надпотужний землетрус магнітудою 7,1.

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (Phivolcs), землетрус був зафіксований у четвер, 21 січня, о 20:23 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха з магнітудою 7,1 знаходився на глибині 116 км у південному місті Хосе Абад Сантос.