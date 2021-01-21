На Кіпрі стався землетрус, який відчули в Ізраїлі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що землетрус змусив евакуюватися деяких жителів високих будівель у столиці Нікосії.
Окрім того, видання пише, що поштовхи були відчутні і поза межами Кіпру – на півночі Ізраїлю.
Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Кіпр лежить в зоні активної сейсмічності, хоча сильні землетруси відбуваються на острові не часто.
Як повідомляв Укрінформ, на півдні Філіппін стався надпотужний землетрус магнітудою 7,1.
За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (Phivolcs), землетрус був зафіксований у четвер, 21 січня, о 20:23 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха з магнітудою 7,1 знаходився на глибині 116 км у південному місті Хосе Абад Сантос.