На Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,1

На півдні Філіппін стався надпотужний землетрус магнітудою 7,1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABS-CBN News.

За даними Філіппінського інституту вулканології та сейсмології (Phivolcs), землетрус був зафіксований у четвер, 21 січня, о 20:23 за місцевим часом. Епіцентр стихійного лиха з магнітудою 7,1 знаходився на глибині 116 км у південному місті Хосе Абад Сантос.

В Інституті додали, що наразі загрози цунамі немає.

За даними Phivolcs, у місті також не очікується завдання шкоди, проте ймовірно прослідують повторні поштовхи.

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Як повідомляв Укрінформ, в індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 90 людей загинули в результаті серії землетрусів.