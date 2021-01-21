У Перу стався сильний землетрус

У Перу стався сильний землетрус

Укрінформ
Землетрус магнітудою 5,1 стався за 53 км на північний захід від району Чангільо в Перу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Сіньхуа.

За первинними даними, епіцентр землетрусу знаходився в точці з координатами 14,9881 градусів південної широти і 75,5966 градусів західної довготи.

Осередок землетрусу залягав на глибині 4,8 км.

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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері в понеділок в західній аргентинській провінції Сан-Хуан стався сильний землетрус магнітудою 6,8.

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