Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 90

В індонезійській провінції Західний Сулавесі щонайменше 90 людей загинули в результаті серії землетрусів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що тисячі людей були евакуйовані, оскільки землетрус магнітудою 6,2 завдав значної шкоди сотням будинків, торговому центру, лікарні, готелям та урядовим будівлям.

За словами президента країни Джоко Відодо, уряд найближчим часом планує відбудувати зруйновані будівлі та допомогти постраждалим. Також буде виділено фінансову допомогу.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 січня на острові Сулавесі стався землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр знаходився на відстані 6 км на північний захід від району Маджене, вогнище залягало на глибині 10 км.

Після землетрусу було зафіксовано 39 афтершоків.