В Індії внаслідок танення льодовика зникли безвісти близько 150 осіб

В Індії у штаті Уттаракханд сталося танення льодовика, що спричинило масштабну повінь, унаслідок якої, ймовірно, загинули від 100 до 150 осіб.

Як передає Укрінформ, про це пише видання India Today.

Інцидент стався близько 9 години ранку за місцевим часом. Тоді стало відомо про сходження частини льодовика Нанда-Деві. Місцева влада запровадила червоний рівень надзвичайної ситуації.

"Вважається, що число жертв буде від 100 до 150", - йдеться у повідомленні.

У пастці стихії опинилися понад 150 робітників, які працювали на місцевій греблі "Ріші Ганга". Представники енергетичної компанії заявили, що наразі не мають зв'язку з власними співробітниками.

Військово-повітряні сили Індії та армійські підрозділи розгорнули свої гелікоптери та військовослужбовців для підтримки рятувальних служб у боротьбі з наслідками повені.