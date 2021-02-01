Циклон «Ана» вирує на Фіджі: є загиблий і зниклі безвісти
Укрінформ
Острівну державу Фіджі накрив тропічний циклон "Ана", в результаті чого одна особа загинула, п’ятеро зникли безвісти.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Циклон викликав повені в низці районів, зокрема у столиці Суві. Максимальна швидкість вітру поблизу епіцентру циклону склала 140 км/год на більшій частині території країни. Зливи призвели до підвищення рівня води в декількох великих річках на Фіджі, через що села в низинних районах було затоплено.
Національне управління з питань стихійних лих повідомило, що 49-річний чоловік потонув, тоді як четверо рибалок та дитина зникли безвісти.
Зазначається, що у понеділок уряд евакуював понад 10 тисяч людей до 300 евакуаційних центрів.
Школи на Фіджі залишаються закритими.
Фото: Fiji Government