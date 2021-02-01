Циклон «Ана» вирує на Фіджі: є загиблий і зниклі безвісти

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Циклон викликав повені в низці районів, зокрема у столиці Суві. Максимальна швидкість вітру поблизу епіцентру циклону склала 140 км/год на більшій частині території країни. Зливи призвели до підвищення рівня води в декількох великих річках на Фіджі, через що села в низинних районах було затоплено.

Національне управління з питань стихійних лих повідомило, що 49-річний чоловік потонув, тоді як четверо рибалок та дитина зникли безвісти.

Зазначається, що у понеділок уряд евакуював понад 10 тисяч людей до 300 евакуаційних центрів.

Школи на Фіджі залишаються закритими.

Фото: Fiji Government