В Індії вже знайшли 10 людей, які загинули внаслідок танення льодовика

Унаслідок повені, що сталася в результаті сходження льодовика Нанда-Деві у штаті Уттаракханд в Індії, загинули щонайменше 10 осіб. Ще не менше 150 людей наразі вважаються зниклими безвісти.

Як передає Укрінформ, про це інформує India Today.

Зниклими безвісти вважаються приблизно 150 робітників, які працювали на будівництві греблі "Ріші Ганга". Гребля була пошкоджена під час повені, спричиненої таненням льодовика.

"150 робітників, що працюють на енергетичному проєкті Ріші Ганґа в Тапован-Рені, зникли безвісти, 10 тіл загиблих вдалося знайти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на шляху проходження повені було зруйновано житлові будинки, тому мешканців сусідніх населених пунктів евакуювали до більш безпечних районів.

Наразі в районі стихійного лиха працюють рятувальні служби.

Як повідомляв Укрінформ, в Індії у штаті Уттаракханд сталося танення льодовика, що спричинило масштабну повінь, унаслідок якої, ймовірно, загинули від 100 до 150 осіб. Інцидент стався близько 9 години ранку за місцевим часом. Тоді стало відомо про сходження частини льодовика Нанда-Деві. Місцева влада запровадила червоний рівень надзвичайної ситуації.