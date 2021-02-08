Повернення Америки, лакмусовий Боррель та реанімований NordStream2

Джозеф Байден розповів про «повернення Америки» співробітникам Державного департаменту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою. Візит головного дипломата ЄС до Москви виявився показово-скандальним. Кремль намагається реанімувати NordStream2 за допомогою постійних та ситуативних партнерів.

«Америка повертається», - таким був лейтмотив виступу Джозефа Байдена перед американськими дипломатами, важливість роботи яких 46-й президент США особливо підкреслив. Активно президент Байден наголосив і на готовності Штатів будувати союзи, тим самим простягнувши руку десяткам країн у всьому світі. Звісно, мова йде і про активізацію співпраці всередині НАТО, і про взаємодію колективного Заходу з Європейським Союзом. Китай за визначенням Байдена є «головним конкурентом США», і це формулювання дозволяє позбутися надмірної агресивності у відносинах двох лідерів сучасного світу. Лідер Америки наголосив, що вона більше не задкуватиме перед агресивними діями Росії, і цей сигнал мали добре почути у Києві.

Тим більше, що минулого тижня відбулася телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та України. Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив свого українського колегу Дмитра Кулебу у готовності США підтримувати реформи в Україні та готовності продовжити постачання летального озброєння. Вже звично з Вашингтону прозвучала і зацікавленість у ефективній боротьбі з корупцією в Україні.

Жозеп Боррель Фото: Casa de América

Тональність розмови керівників дипломатії ЄС та російського МЗС у Москві була зовсім іншою. Європейські коментатори, серед яких першість впевнено тримають представники країн Центральної Європи та Балтії, не шкодують епітетів, говорячи про приниження Євросоюзу. Ще б пак – Лавров не лише пропустив повз вуха численні заклики свого візаві з Брюсселя, але і показово продемонстрував зневагу до нього, публічно назвавши Європейський Союз ненадійним партнером. До того ж під час перебування Жозепа Борреля у Москві російський МЗС оголосив персонами нон грата трьох дипломатів з країн ЄС, що виглядає підкреслено недружнім кроком. Втім, у цьому візиті був і позитивний момент: Лавров під час спільного брифінгу з Боррелем визнав, що обсяги товарообігу між Росією та ЄС, порівняно з рекордними 2012-2013 роками, коли він перевищував 400 мільярдів доларів, впали вдвічі. Це означає, що санкції Заходу проти Росії працюють, і працюють доволі ефективно.

Не викликає подиву прагнення Кремля добудувати газопровід NordStream2, адже енергетичні ресурси традиційно є інструментом впливу Росії на оточуючий світ. Минулого тижня не лише відновилися роботи з прокладання труб газогону у Балтійському морі, але і прозвучав хор голосів європейських політиків на його підтримку. Якщо солісти оспівування переваг NordStream2 традиційно зосередилися у Берліні, то підтримка з боку Еммануеля Макрона та Себастьяна Курца виглядає цілком логічною. Варто зауважити лише активні вкиди інформації про долю газопроводу до німецьких медіа, які можна назвати фірмовим знаком дій Росії у інформаційній сфері.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Фото з відкритих джерел