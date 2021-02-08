Повернення Америки, лакмусовий Боррель та реанімований NordStream2

Повернення Америки, лакмусовий Боррель та реанімований NordStream2

Три події світу
Укрінформ
Джозеф Байден розповів про «повернення Америки» співробітникам Державного департаменту.

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою. Візит головного дипломата ЄС до Москви виявився показово-скандальним. Кремль намагається реанімувати NordStream2 за допомогою постійних та ситуативних партнерів.

«Америка повертається», - таким був лейтмотив виступу Джозефа Байдена перед американськими дипломатами, важливість роботи яких 46-й президент США особливо підкреслив. Активно президент Байден наголосив і на готовності Штатів будувати союзи, тим самим простягнувши руку десяткам країн у всьому світі. Звісно, мова йде і про активізацію співпраці всередині НАТО, і про взаємодію колективного Заходу з Європейським Союзом. Китай за визначенням Байдена є «головним конкурентом США», і це формулювання дозволяє позбутися надмірної агресивності у відносинах двох лідерів сучасного світу. Лідер Америки наголосив, що вона більше не задкуватиме перед агресивними діями Росії, і цей сигнал мали добре почути у Києві.

Тим більше, що минулого тижня відбулася телефонна розмова керівників зовнішньополітичних відомств США та України. Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив свого українського колегу Дмитра Кулебу у готовності США підтримувати реформи в Україні та готовності продовжити постачання летального озброєння. Вже звично з Вашингтону прозвучала і зацікавленість у ефективній боротьбі з корупцією в Україні.

Жозеп Боррель Фото: Casa de América
Жозеп Боррель Фото: Casa de América

Тональність розмови керівників дипломатії ЄС та російського МЗС у Москві була зовсім іншою. Європейські коментатори, серед яких першість впевнено тримають представники країн Центральної Європи та Балтії, не шкодують епітетів, говорячи про приниження Євросоюзу. Ще б пак – Лавров не лише пропустив повз вуха численні заклики свого візаві з Брюсселя, але і показово продемонстрував зневагу до нього, публічно назвавши Європейський Союз ненадійним партнером. До того ж під час перебування Жозепа Борреля у Москві російський МЗС оголосив персонами нон грата трьох дипломатів з країн ЄС, що виглядає підкреслено недружнім кроком. Втім, у цьому візиті був і позитивний момент: Лавров під час спільного брифінгу з Боррелем визнав, що обсяги товарообігу між Росією та ЄС, порівняно з рекордними 2012-2013 роками, коли він перевищував 400 мільярдів доларів, впали вдвічі. Це означає, що санкції Заходу проти Росії працюють, і працюють доволі ефективно.

Не викликає подиву прагнення Кремля добудувати газопровід NordStream2, адже енергетичні ресурси традиційно є інструментом впливу Росії на оточуючий світ. Минулого тижня не лише відновилися роботи з прокладання труб газогону у Балтійському морі, але і прозвучав хор голосів європейських політиків на його підтримку. Якщо солісти оспівування переваг NordStream2 традиційно зосередилися у Берліні, то підтримка з боку Еммануеля Макрона та Себастьяна Курца виглядає цілком логічною. Варто зауважити лише активні вкиди інформації про долю газопроводу до німецьких медіа, які можна назвати фірмовим знаком дій Росії у інформаційній сфері.

Євген МАГДА, Інститут світової політики

Фото з відкритих джерел 

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