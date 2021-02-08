70-річний британець став найстаршою людиною, яка човном перетнула Атлантику

Громадянин Великої Британії, 70-річний Френк Ротвелл самотужки на човні переплив Атлантичний океан, встановивши віковий рекорд у цій категорії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Ротвелл стартував на Канарських островах 12 грудня, а минулої суботи фінішував на острові Антігуа в Карибському морі.

Як зазначає видання, там він возз'єднався зі своєю 50-річною дружиною Джудіт, що можна вважати символічним незадовго до Дня закоханих.

За словами літнього мореплавця, перетин фінішної лінії був «абсолютно ейфоричним моментом». Адже завдяки цій акції він зібрав 648 тисяч фунтів стерлінгів для дослідження проблем деменції.

«Веслування в Атлантиці тривало шість довгих тижнів, але сам виклик зайняв 18 місяців тренувань та підготовки, тому я дуже пишаюся своєю неймовірною подорожжю», - підсумував Френк Ротвелл.

Фото: Ben Duffy/Talisker Whisky Atlantic Challenge/PA