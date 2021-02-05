У Буковелі 87-річний лижник із Черкас встановив рекорд

Євген Антропов, гірськолижник-любитель з Черкас, у свої 87 років встановив рекорд у Буковелі.

Про це повідомила керівник в Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова, передає Укрінформ.

"Євген Антропов, гірськолижник-любитель з Черкас, у свої 87 років гасає на лижах як рисак по іподрому. І повірте, дасть фору кожному з нас. Свій день народження він зустрів у Буковелі, де за 6,5 год. прокатнув 20 трас, 32 спуски різної складності, в тому числі й "чорні". За це й отримав звання рекордсмена", - повідомила Вєтрова.

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Вона також підкреслила, що вперше в своєму житті рекордсмен став на лижі в роки пізньої молодості - в 79 років.

Всього упродовж 2020 року Національний Реєстр Рекордів зареєстрував 557 національних, міжнародних, світових та обласних рекордів. Із них 110 прийшлося на Київ, 23 - на Дніпропетровську область і на третє місце вийшов Івано-Франківськ - 21 рекорд.

Фото: Лана Вєтрова/ФБ