У Греції посилили карантин

У Греції посилили карантинні обмеження в деяких регіонах країни, зокрема, щоб зупинити поширення пандемії COVID-19 після локальних спалахів захворюваності протягом останніх днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Грецький міністр захисту громадян Нікос Чардаліас оголосив про нові, жорсткіші карантинні заходи в деяких регіонах.

Відповідно до нових заходів, вихід з власної оселі буде обмежений лише необхідними поїздками. Це означає, що магазини з товарами не першої необхідності будуть повністю зачинені. Крім того, школи будуть закриті в регіонах Патра, Санторіні, Міконос, Агіос Ніколаос та Халкіда.

Нова комендантська година на вихідних запроваджується в Аттиці, Салоніках та Халкідіках. Комендантська година обмежуватиме пересування з 18:00 до 5:00 лише у вихідні дні. Протягом робочих днів у цих регіонах все ще діятиме нічна комендантська година з 21:00 до 5:00.

В Аттиці, Салоніках та Халкідіках школи залишатимуться відкритими, за винятком середніх шкіл, які працюватимуть через онлайн-заняття. У вихідні усі другорядні підприємства в цих регіонах залишатимуться закритими. Важливі підприємства, зокрема продуктові крамниці, пекарні та аптеки, працюватимуть з 7:00 до 17:00.

Як повідомлялося, станом на ранок 7 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 106 353 381 випадок коронавірусу, зокрема 2 320 692 - летальних.

Водночас від хвороби вже одужали 77 996 784 особи.

Як відомо, загальна кількість хворих на COVID-19 у Греції складає понад 158 716 осіб, з них понад 5 851 померли.

Фото: Greek Reporter