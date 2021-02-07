Уряд Німеччини обіцяє допомогти грошима виробникам вакцин

В уряді ФРН заявляють про готовність надати бюджетну підтримку компаніям, які розпочнуть виробництво вакцин проти коронавірусу.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Я звертаюся до компаній з питанням, чи можемо ми за допомогою бюджетних коштів полегшити ухвалення бізнес-рішень", - сказав Шольц.

Деякі компанії не розширюють виробничі потужності, оскільки не знають, як довго ті будуть необхідні, зазначив міністр в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland. Тому, якщо у фармкомпаній є побоювання щодо фінансової доцільності виробництва вакцин, вони мають про це повідомити, закликав Шольц. Він наголосив, що гроші не повинні стати перешкодою для швидкого отримання необхідної кількості COVID-вакцин.

Водночас німецький міністр критично висловився щодо обсягів вакцин, які були закуплені Євросоюзом: "Можна було замовити більше - і це слід було зробити".

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Попри це Шольц закликав не затримуватися на цьому питанні, а зробити усе, "щоб зараз вироблялося більше вакцин - щоб швидко вакцинуватися".

Як повідомлялося, високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Москві заявив, що країни Євросоюзу, які стикнулися з браком COVID-вакцин, зможуть скористатися російським препаратом, якщо його якість підтвердить Європейське медичне агентство.

Фото: CTK Photo/Укрінформ