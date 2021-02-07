Уряд Німеччини обіцяє допомогти грошима виробникам вакцин
Про це заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц, передає Укрінформ із посиланням на DW.
"Я звертаюся до компаній з питанням, чи можемо ми за допомогою бюджетних коштів полегшити ухвалення бізнес-рішень", - сказав Шольц.
Деякі компанії не розширюють виробничі потужності, оскільки не знають, як довго ті будуть необхідні, зазначив міністр в інтерв'ю виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland. Тому, якщо у фармкомпаній є побоювання щодо фінансової доцільності виробництва вакцин, вони мають про це повідомити, закликав Шольц. Він наголосив, що гроші не повинні стати перешкодою для швидкого отримання необхідної кількості COVID-вакцин.
Водночас німецький міністр критично висловився щодо обсягів вакцин, які були закуплені Євросоюзом: "Можна було замовити більше - і це слід було зробити".
Попри це Шольц закликав не затримуватися на цьому питанні, а зробити усе, "щоб зараз вироблялося більше вакцин - щоб швидко вакцинуватися".
Як повідомлялося, високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції у Москві заявив, що країни Євросоюзу, які стикнулися з браком COVID-вакцин, зможуть скористатися російським препаратом, якщо його якість підтвердить Європейське медичне агентство.
Фото: CTK Photo/Укрінформ