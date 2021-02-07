У США встановили, що масковий режим знижує заповненість COVID-лікарень

В американських штатах, де запровадили обов'язковий масковий режим, значно зменшився рівень госпіталізації з COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC) оприлюднив Голос Америки.

Зазначається, що у період від квітня до липня минулого року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізації у десяти американських штатах, де запровадили обов'язкове носіння масок: Каліфорнії, Колорадо, Коннектикуті, Меріленді, Мічигані, Міннесоті, Нью-Мексико, Нью-Йорку, Огайо та Орегоні.

«Науковці виявили, що вже через три тижні після набуття чинності указу про обов'язкові захисні маски, кількість шпиталізацій із діагнозом COVID-19 у цих штатах впала майже на 5%», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, указують у CDC, за їхнім дослідженням, «зобов'язання людей усього штату носити маски має зв'язок зі зменшенням росту шпиталізацій, пов'язаних з COVID-19».

Наразі носіння захисних масок є обов'язковим у 31 штаті та столиці США. «Рівень шпиталізацій в цих штатах значно зменшився серед людей віком від 18 до 64 років», - підсумовує Голос Америки.

Як повідомляв Укрінформ, у всіх видах громадського транспорту США з 1 лютого встановлено режим обов'язкового носіння захисних масок.

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