До Польщі привезли першу партію доз COVID-вакцини AstraZeneca

До Польщі в суботу доставили першу партію вакцини компанії AstraZeneca кількістю 120 тисяч доз.

У Польщі нею вакцинуватимуть лише осіб до 60-ти років, інформує TVP.INFO.

За інформацією голови канцелярії глави польського уряду Міхала Дворчика, до кінця лютого до РП має бути доставлено загалом близько мільйона доз цієї вакцини. Нею вакцинуватимуть людей віком від 18 до 60 років, передусім учителів.

Загалом, у Польщі вакциновано вже понад 1,5 млн людей, з них майже 400 тис. отримали другу дозу вакцини проти COVID-19.

За минулу добу в Польщі зафіксовано майже 6 тис. нових випадків інфікування COVID-19, померли 283 особи. Від початку пандемії у Польщі інфікувалися понад 1,5 млн осіб, померли понад 38,9 тисячі.

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