«Докоронавірусне» життя у світі можливе лише через сім років — Bloomberg

У світі зараз у середньому роблять 4,5 млн щеплень від коронавірусу щодоби, і за таких темпів для вакцинації 75% населення планети знадобиться не менше семи років.

Такі прогнози на основі офіційних даних про вакцинацію по всьому світу наводить Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними видання, людство може повернутися до докоронавірусного життя, коли щонайменше 75% населення світу вакцинуються від COVID-19. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.

Як зазначається, наразі щодня у світі вводять 4 540 345 доз вакцини.

За даними, зібраними Bloomberg, у 67 країнах було введено понад 119 мільйонів доз.

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 36,7 мільйонів доз вакцини.

Водночас за статистикою, у США у 27,2 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.

Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали 37% людей, другу – понад 21%.

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У світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.