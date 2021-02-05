«Докоронавірусне» життя у світі можливе лише через сім років — Bloomberg
Такі прогнози на основі офіційних даних про вакцинацію по всьому світу наводить Bloomberg, передає Укрінформ.
За даними видання, людство може повернутися до докоронавірусного життя, коли щонайменше 75% населення світу вакцинуються від COVID-19. Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.
Як зазначається, наразі щодня у світі вводять 4 540 345 доз вакцини.
За даними, зібраними Bloomberg, у 67 країнах було введено понад 119 мільйонів доз.
У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. На цей час було введено 36,7 мільйонів доз вакцини.
Водночас за статистикою, у США у 27,2 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.
Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали 37% людей, другу – понад 21%.
У світі станом на ранок 5 лютого зафіксували більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.