ВООЗ заявляє про катастрофу з лікуванням онкології - через пандемію

Наслідки пандемії коронавірусу для забезпечення медичної допомоги людям із онкологічними захворюваннями виявилися по-справжньому катастрофічними.

Як передає Укрінформ, про це заявив у четвер, 4 лютого, з нагоди Всесвітнього дня боротьби з раковими захворюваннями директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге.

«Наслідки пандемії для ситуації з онкологічними захворюваннями в регіоні не можна назвати інакше, як катастрофічними. За даними ВООЗ, на ранніх етапах пандемії перебої в наданні послуг у зв’язку з неінфекційними захворюваннями відзначалися в 122 зі 163 країн світу, і в третині країн Європейського регіону такі перебої повністю або частково торкнулися надання онкологічної допомоги», - заявив чиновник.

За словами Клюге, «статистика говорить сама за себе»: у 2020 році рак був діагностований у 4,8 млн жителів Європи. Це 13 осіб на день, 546 осіб на годину, 9 осіб на хвилину.

Зазначається, що обмеження поїздок і навантаження на системи охорони здоров’я, зайняті боротьбою з COVID-19, призвели до перебоїв у наданні онкологічної допомоги по всьому регіону, а також значних затримок у діагностиці та лікуванні, що прямо позначається на шансах вилікуватися і на виживанні сотень тисяч хворих. Деякі країни зіткнулися з дефіцитом препаратів для лікування раку, економічна криза посилила існуючі й раніше нерівності, пояснив директор регіонального бюро.

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З огляду на це у Європейському регіональному бюро ВООЗ запускають Загальноєвропейську ініціативу з боротьби проти раку, покликану об’єднати зусилля для підвищення ефективності заходів з профілактики та боротьби з онкологічними захворюваннями і дати особам, які формують політику, можливість приймати правильні рішення для ефективної протидії раку. Ініціатива передбачає 5 елементів: профілактику, раннє виявлення, загальний доступ до діагностики та лікування, паліативну допомогу та особливу увагу до даних.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 105 025 512 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 281 335 летальних, одужали 76 764 790 осіб.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images