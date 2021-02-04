У Туреччині виявили три варіанти мутованого СOVID-19 - міністр

У Туреччині виявили три варіанти мутації СOVID-19, зокрема завезений з Великої Британії, південно-африканський та бразильський.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі у Twitter.

«У нашій країні виявлено 196 випадків мутованого вірусу з Великої Британії. Є два випадки виявлення південно-африканського варіанту та один бразильського», - зазначив Коджі.

Він закликав громадян і далі дотримуватися епідзаходів, спрямованих на зменшення появи нових випадків інфікування, зокрема уникати закритих та людних просторів.

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За минулу добу у країні було виявлено 8 102 нові випадки інфікування коронавірусом, 117 осіб померли, 8 314 одужали. У Туреччині триває вакцинація населення, перше щеплення отримали понад 2,4 млн осіб.

Фото: АА