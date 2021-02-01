У Туреччині вакциною Sinovac вже зробили понад два мільйони щеплень

У Туреччині перше щеплення з двох китайською вакциною Sinovac, зробили вже понад двом мільйонам громадян.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Туреччини.

«Загальна кількість щеплень, які були зроблені, 2 069 036», - надало дані Міністерство охорони здоров’я станом на 13.00 (12.00 за київським часом).

Найбільше щеплень було зроблено в провінції Стамбул - майже 360 тисяч, в Анкарі - понад 200,6 тисячі. На третьому місці Ізмір - майже 133 тисячі.

За минулу добу в країні було виявлено 6562 нових випадків інфікування, померло 128 людей, одужало 7006.

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Як повідомлялося, Туреччина вже отримала з Китаю 13,5 млн доз вакцини Sinovac.

Перша партія - 3,5 млн доз, прибула в країну 30 грудня. 25 січня зранку у Стамбул доставили 6,5 млн доз цієї китайської вакцини, 29 січня - ще 3,5 млн доз. Загалом кількість вакцини, яку планують отримати з Китаю, - 50 млн доз. Масову вакцинацію в Туреччині було розпочато 13 січня, вона відбуватиметься у чотири етапи. На першому етапі було вакциновано 1 млн медиків літніх людей, що перебувають в будинках по догляду.

Фото: АА