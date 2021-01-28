У Туреччині зробили перше щеплення всі медичним працівникам

У Туреччині зроблено перше щеплення з двох категоріям громадян, які входять до першого етапу вакцинації. Зокрема було вакциновано перший раз усіх медичних працівників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджу.

«Ми завершили перший етап нашої програми вакцинації, зробивши щеплення медичним працівникам», - повідомив міністр.

Він також розповів, що за рекомендацією наукового комітету відсьогодні громадяни похилого віку старше 75 років зможуть зробити щеплення за попереднім записом.

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Наразі кількість осіб в Туреччині, які вже отримали перше щеплення, перевищила 1,5 млн. За минулу добу в країні було виявлено 7489 нових випадків інфікування, 132 людини померли, 8803 одужали.

Як відомо, Туреччина вже отримала з Китаю 9,5 млн доз вакцини Sinovac. У понеділок зранку у Стамбул доставили 6,5 млн доз цієї китайської вакцини. Перша партія - 3,5 млн доз, прибула в країну 30 грудня. Масову вакцинацію в Туреччині було розпочато 13 січня.