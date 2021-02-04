«Російський імперський рух» у Канаді визнали терористами

Російська націоналістична організація «Російський імперський рух» була визнана у Канаді терористичною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві громадської безпеки Канади.

“Уряд Канади додав 13 груп до визначеного Кримінальним кодом переліку терористичних організацій. Серед них - чотири ідеологічно мотивовані насильницькі екстремістські групи: Atomwaffen Division, the Base, the Proud Boys та Російський імперський рух”, - заявили у відомстві.

Зазначається, що кожна із внесених до переліку організацій “відповідає визначеним у Кримінальному кодексі критеріям, зокрема стосовно неї є обґрунтовані підстави вважати, що організація свідомо брала участь або сприяла терористичній діяльності або свідомо діяла на користь, за вказівкою чи спільно із такою організацією”.

Внесення до переліку терористичних організацій передбачає накладення суттєвих стягнень на фізичних та юридичних осіб, які мають справу із власністю чи фінансами цих організацій. Зокрема, банки та інші фінансові інституції можуть заморожувати їх майно. У Канаді вважається злочином свідомо працювати з активами цих організацій. Внесення до переліку також полегшує видалення онлайн контенту цих організацій.

Додамо, що до канадського переліку терористичних організацій входить 73 групи, в тому числі аль-Каїда та аль-Шабаб.

Нагадаємо: члени екстремістської американської організації Proud Boys, яка теж була внесена до переліку, брали активну участь у штурмі Конгресу США 6 січня, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.