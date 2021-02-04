Новий італійський уряд сформує колишній глава Європейського центрального банку

Італійський президент Серджіо Маттарелла доручить ексочільнику Європейського центрального банку (ЄЦБ) Маріо Драгі сформувати новий уряд країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Відповідне рішення щодо кандидатури нового прем’єра ухвалили після того, як очільники політичних партій так і не зуміли домовитися про коаліцію внаслідок відставки минулого тижня попереднього глави уряду – Джузеппе Конте.

У офісі президента Італії зазначили, що зустріч Маттарелли з Драгі пройде в середу.

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Італійський президент висловив сподівання, що новий кабінет міністрів здобуте парламентську підтримку, та попередив, що єдиною альтернативою може стати проведення дострокових виборів. А це б поставило Італію в невизначений стан та ще й на тлі коронакризи.

Маріо Драгі очолював ЄЦБ із 2011 по 2019 роки.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте минулого вівторка офіційно оголосив міністрам, що вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджо Матареллі.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці покинути ряди правлячої коаліції.

У підсумку Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.