Новий італійський уряд сформує колишній глава Європейського центрального банку
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Відповідне рішення щодо кандидатури нового прем’єра ухвалили після того, як очільники політичних партій так і не зуміли домовитися про коаліцію внаслідок відставки минулого тижня попереднього глави уряду – Джузеппе Конте.
У офісі президента Італії зазначили, що зустріч Маттарелли з Драгі пройде в середу.
Італійський президент висловив сподівання, що новий кабінет міністрів здобуте парламентську підтримку, та попередив, що єдиною альтернативою може стати проведення дострокових виборів. А це б поставило Італію в невизначений стан та ще й на тлі коронакризи.
Маріо Драгі очолював ЄЦБ із 2011 по 2019 роки.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте минулого вівторка офіційно оголосив міністрам, що вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджо Матареллі.
Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці покинути ряди правлячої коаліції.
У підсумку Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.