Прем’єр Італії оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте у вівторок офіційно оголосив міністрам, що вирішив подати заяву про відставку президенту країни Серджо Матареллі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Очікується, що прем'єр-міністр намагатиметься отримати від глави держави мандат на формування нового виконавчого органу з більш широкою коаліцією.

Про плани Конте покинути свій пост у зв'язку з розбіжностями в правлячій коаліції стало відомо в понеділок.

Проблеми Конте були викликані рішенням партії Viva Italia колишнього прем'єр-міністра Маттео Ренці покинути ряди правлячої коаліції.

У підсумку Ренці і Конте не змогли домовитися про те, як найкраще використовувати кошти ЄС, що відправляються в Італію, щоб допомогти їй подолати економічні потрясіння, викликані пандемією коронавірусу.

Минулого тижня Сенат Італії підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте, зберігши його посаду.

Якщо пропозиції щодо оновлення складу уряду не отримають підтримки парламенту, це означатиме неминучі дострокові вибори, вочевидь, влітку цього року.

Як повідомлялося, з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний локдаун: у країні закриті бари, ресторани та магазини (окрім продуктових).

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