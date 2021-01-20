Сенат Італії висловив довіру уряду Конте
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Довіру прем'єру висловили 156 сенаторів, проти проголосували 140, 16 утрималися. Така розстановка означає, що у Конте немає абсолютної більшості у верхній палаті.
Опозиційні партії планують звернутися до президента Серджіо Маттарелла з проханням втрутитися і змусити Контре піти у відставку.
Лідер партії «Італія Віва» екс-прем'єр Маттео Ренці вже тривалий час висловлює незгоду з політикою Контре з питання про розподіл коштів, виділених ЄС на відновлення італійської економіки від пандемії. Прихильники Ренці утрималися на голосуванні сенаторів.
13 січня уряд Конте виявився в ситуації політичної кризи після того, як два міністри з партії «Італія Віва» оголосили про відставку.
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