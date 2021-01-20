Сенат Італії висловив довіру уряду Конте

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте залишився при владі, заручившись довірою сенаторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Довіру прем'єру висловили 156 сенаторів, проти проголосували 140, 16 утрималися. Така розстановка означає, що у Конте немає абсолютної більшості у верхній палаті.

Опозиційні партії планують звернутися до президента Серджіо Маттарелла з проханням втрутитися і змусити Контре піти у відставку.

Лідер партії «Італія Віва» екс-прем'єр Маттео Ренці вже тривалий час висловлює незгоду з політикою Контре з питання про розподіл коштів, виділених ЄС на відновлення італійської економіки від пандемії. Прихильники Ренці утрималися на голосуванні сенаторів.

13 січня уряд Конте виявився в ситуації політичної кризи після того, як два міністри з партії «Італія Віва» оголосили про відставку.

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