В Італії розпалась правляча коаліція - країна на межі політичної кризи

Це рішення занурює країну у політичний хаос у період боротьби з епідемією коронавірусу.

Зазначається, що Ренці давно погрожував виходом представників партії з уряду, не погоджуючись з планами прем'єр-міністра Джузеппе Конте щодо освоєння обіцяних Європейським Союзом мільярдів євро на відновлення економіки.

Як повідомлялося, в Італії від початку пандемії коронавірус виявлено у 2 319 036 осіб, за останню добу зафіксовано 15 774 нові випадки. Померло від спричиненої коронавірусом недуги 80 326 італійців.

Читайте також: У Римі студенти вимагають скасувати карантин для вишів

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 354 256 випадків коронавірусу, зокрема, 1 978 441 летальний, одужали 66 037 215 осіб.

Фото з відкритих джерел

ф