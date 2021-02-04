МЗС Швеції закликає владу РФ звільнити Навального

Швеція закликає російську владу звільнити Олексія Навального та обговорить з партнерами по ЄС відповідь на ув’язнення опозиціонера.

Як передає Укрінформ, про це заявила на своїй сторінці у Твітері міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Олексій Навальний повинен бути звільнений, а не ув'язнений. Опозиція у Росії не повинна бути позбавленою голосу. Відповідно до взятих Росією на себе міжнародних зобов'язань, вона повинна дотримуватися прав людини", - йдеться у повідомленні.

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За словами Лінде, Швеція продовжить слідкувати за справою, а з партнерами по Євросоюзу буде "обговорено відповідь" на ув’язнення російського опозиціонера.

Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

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ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.

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17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Фото: ЕРА