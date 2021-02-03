Макрон закликав владу РФ негайно звільнити Навального

Макрон закликав владу РФ негайно звільнити Навального

Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон закликає російську владу негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

Про це французький лідер заявив у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Вирок Олексію Навальному неприпустимий. Політичні розбіжності за жодних обставин не є злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення», - заявив Макрон російською мовою.

Він додав, що «дотримання прав людини, демократичних свобод не можуть бути предметом обговорення».

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Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцезнаходження.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

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