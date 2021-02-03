Макрон закликав владу РФ негайно звільнити Навального

Президент Франції Еммануель Макрон закликає російську владу негайно звільнити опозиційного політика Олексія Навального.

Про це французький лідер заявив у Twitter, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Вирок Олексію Навальному неприпустимий. Політичні розбіжності за жодних обставин не є злочином. Ми закликаємо до його негайного звільнення», - заявив Макрон російською мовою.

Він додав, що «дотримання прав людини, демократичних свобод не можуть бути предметом обговорення».

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Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцезнаходження.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.