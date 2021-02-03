Штати обговорюють з Європою спільну відповідь на зловмисні дії Росії – Білий дім

Президент США перебуває в контакті з європейськими союзниками, зокрема, щодо відповіді на зловмисну активність Російської Федерації, що не виключає запровадження додаткових санкцій.

Про це заявила в середу під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент (Байден – ред.) звісно обговорював з багатьма європейськими партнерами широке коло питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо Росії», - відповіла Псакі на запитання, чи веде ведуть США переговори із союзниками в Європі про переслідування осіб з близького оточення Путіна.

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У цьому зв’язку вона підкреслила: «Що стосується, якими можуть бути санкції або якою може бути наша відповідь, президент, звичайно, залишає за собою право відповісти у спосіб, який він обере в будь-який час».

Водночас речниця Білого дому нагадала, що президент США віддав розпорядження директору національної розвідки провести огляд та надати комплексну оцінку зловмисні діяльності Росії. Це стосується, в тому числі хакерського нападу на федеральні установи та бізнес-структур США. Крім того, переглядаються повідомлення про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються застосування хімічної зброї урядом РФ, а також його спроби втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

«Ми почекаємо завершення цього огляду, й тоді наша команда з питань політики прийме рішення щодо будь-яких конкретних кроків у відповідь», - підкреслила Псакі.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд боротьби з корупцією російського опозиційного політика Олексія Навального звернувся до президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти оточення президента РФ Володимира Путіна. Фігурантів списку розділили на три категорії. Перша - "близькі друзі та гаманці Путіна" - олігархи, які зберігають кошти російського президента та його оточення. Друга - чиновники уряду РФ, які придушують протести; третя - силовики, причетні зокрема до переслідування Навального.

Як заявив виконавчий директор фонду Навального Володимир Ашурков, такий же лист скерують чиновникам ЄС та уряду Великої Британії.

Фото: AFP