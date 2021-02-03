У Держдепі США не виключають нових санкцій проти Росії

Адміністрація Джо Байдена може запровадити нові санкції проти Росії після того, як директор національної розвідки надасть президенту розгорнуту оцінку зловмисних дій Росії за останні роки.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент наказав директору національної розвідки провести цей огляд (щодо Росії – ред.) саме для того, щоб ми могли скласти цілісне уявлення про те, що робили росіяни впродовж останніх років. Таким чином ми зможемо забезпечити, щоби наші політичні опції, які можуть включати і санкції – але не обов’язково – були належними та правильно відкаліброваними», - підкреслив представник Держдепартаменту США.

Він пояснив, що огляд, який проводиться американською розвідкою, має надати оцінку по всій зловмисній діяльності Росії. У тому числі йдеться про хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, переглядаються повідомлення про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.

Як повідомляв Укрінформ у вівторок США висловили серйозну стурбованість у зв’язку рішенням російських судів ув’язнити Олексія Навального. У Вашингтоні закликали російську владу негайно й безумовно звільнити російського опозиціонера.