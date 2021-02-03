У Держдепі США не виключають нових санкцій проти Росії
Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Президент наказав директору національної розвідки провести цей огляд (щодо Росії – ред.) саме для того, щоб ми могли скласти цілісне уявлення про те, що робили росіяни впродовж останніх років. Таким чином ми зможемо забезпечити, щоби наші політичні опції, які можуть включати і санкції – але не обов’язково – були належними та правильно відкаліброваними», - підкреслив представник Держдепартаменту США.
Він пояснив, що огляд, який проводиться американською розвідкою, має надати оцінку по всій зловмисній діяльності Росії. У тому числі йдеться про хакерський напад на програмне забезпечення SolarWinds, що дозволило зламати доступ до федеральних установ та бізнес-структур. Крім того, переглядаються повідомлення про грошові винагороди, які пропонували росіяни в Афганістані за атаки проти американських військових. Окремо вивчаються спроби РФ втрутитися в президентські вибори 2020 року в США.
Як повідомляв Укрінформ у вівторок США висловили серйозну стурбованість у зв’язку рішенням російських судів ув’язнити Олексія Навального. У Вашингтоні закликали російську владу негайно й безумовно звільнити російського опозиціонера.