У Румунії послаблюють карантин: відкривають школи та дитсадки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider із посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.
«Ми одноголосно вирішили, що з понеділка, коли у школах почнеться другий семестр, більшість дітей підуть до школи», - заявив він після зустрічі з представниками уряду.
Уточнюється, що відкриття шкіл буде відбуватися з урахуванням поточної ситуації із захворюванням на COVID-19 у тому чи іншому регіоні країни.
Зокрема, у деяких регіонах за «зеленим» сценарієм зможуть відкрити дитсадки та школи, у той час, як згідно з «помаранчевим» планом влада дозволить роботу лише садкам і початковим школам, а також учням випускних класів, яким необхідно буде в кінці року здавати екзамени. У регіонах із «червоним» рівнем захворюваності на COVID-19 зможуть відкрити лише садки та початкові школи.
Уряд також не виключає у випадку високого приросту захворюваності на COVID-19 повторне закриття навчальних закладів.
За даними Worldometer, станом на 3 лютого в Румунії зафіксовано 732 732 випадки коронавірусу, а також 18 513 смертей від нього.
Згідно з цими показниками, Румунія вважається однією з найменш вражених коронавірусною пандемією країн Європи.
Фото: INQUAM/Liviu Chirica