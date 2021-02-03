У Румунії послаблюють карантин: відкривають школи та дитсадки

У Румунії з наступного понеділка, 8 лютого, після трьох місяців дистанційного навчання румунські садки та школи перейдуть на стаціонарну форму роботи в рамках послаблення локдауну в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania-Insider із посиланням на заяву президента Румунії Клауса Йоганніса.

«Ми одноголосно вирішили, що з понеділка, коли у школах почнеться другий семестр, більшість дітей підуть до школи», - заявив він після зустрічі з представниками уряду.

Уточнюється, що відкриття шкіл буде відбуватися з урахуванням поточної ситуації із захворюванням на COVID-19 у тому чи іншому регіоні країни.

Зокрема, у деяких регіонах за «зеленим» сценарієм зможуть відкрити дитсадки та школи, у той час, як згідно з «помаранчевим» планом влада дозволить роботу лише садкам і початковим школам, а також учням випускних класів, яким необхідно буде в кінці року здавати екзамени. У регіонах із «червоним» рівнем захворюваності на COVID-19 зможуть відкрити лише садки та початкові школи.

Уряд також не виключає у випадку високого приросту захворюваності на COVID-19 повторне закриття навчальних закладів.

За даними Worldometer, станом на 3 лютого в Румунії зафіксовано 732 732 випадки коронавірусу, а також 18 513 смертей від нього.

Згідно з цими показниками, Румунія вважається однією з найменш вражених коронавірусною пандемією країн Європи.

Фото: INQUAM/Liviu Chirica