У Румунії горіла COVID-лікарня, є загиблі

У лікарні Бухареста Matei Bals, де лікувалися пацієнти з COVID-19, спалахнула пожежа, в результаті чого загинули щонайменше четверо осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Зазначається, що трьох людей у постраждалих палатах знайшли вже мертвими, четверту людину намагалися реанімувати, але врятувати її не вдалося.

Ще близько 120 осіб евакуювали.

Причину пожежі поки не називають.

At least three people died after a fire broke out in the early morning at "Matei Bals" Hospital in Bucharest, the largest infectious disease hospital in #Romania now treating #COVID19 patients - officials pic.twitter.com/eRcg0iWBsL — Ionut Iordachescu (@ic_iordachescu) January 29, 2021

Інцидент стався через три місяці після того, як у румунському місті П'ятра-Нямц спалахнула масштабна пожежа у лікарні, де лікувалися пацієнти з COVID-19. Тоді загинули 10 осіб, ще семеро постраждалих отримали серйозні травми.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару тоді заявила, що пожежу, швидше за все, спричинило коротке замикання електромережі.

Утім, Національна прокуратура країни заявила, що розслідуватиме пожежу як справу про кримінальне вбивство.