У Румунії горіла COVID-лікарня, десятеро загиблих

У румунській лікарні, де лікувалися пацієнти з COVID-19, спалахнула пожежа. Рятувальники повідомляють про 10 загиблих та сімох постраждалих із серйозними травмами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Інцидент стався у місті П'ятра-Нямц.

"Десятеро людей загинули у Румунії унаслідок пожежі у відділенні інтенсивної терапії, де лікували хворих на коронавірусну хворобу", - йдеться у повідомленні. Усі загиблі були пацієнтами спеціалізованого закладу для лікування хворих із COVID-19, за словами прессекретаря екстрених служб Ірини Попи. Одним з поранених є черговий лікар, який намагався врятувати пацієнтів,

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Міністр охорони здоров'я Румунії Нелу Татару заявила місцевим ЗМІ, що пожежу, швидше за все, спричинило коротке замикання електромережі.

Втім, Національна прокуратура країни заявила, що розслідуватиме пожежу як справу про кримінальне вбивство.

Фото: news.sky.com