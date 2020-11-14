У Дніпрі горів агрегатний завод
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Укрінформ
У Дніпрі на території Дніпровського агрегатного заводу сталася пожежа.
Як передає Укрінформ, про це поінформувало ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Фейсбуці.
"Сьогодні о 15:14 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що ПАТ “Дніпровський агрегатний завод”, який знаходиться на вулиці Щепкіна, щось горить. На місце події було направлено вогнеборців 1-ї, 2-ї, 5-ї державних пожежно-рятувальних частин та спецтехніка загону технічної служби" - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, станом на 17:51 пожежу локалізовано.
Площа пожежі складала близько 400 м².
Загиблих та травмованих немає.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 14 листопада на річці Дніпро на території Києва згоріла яхта.
Фото: ДСНС