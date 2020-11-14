У Києві на Дніпрі горіла 20-метрова яхта

У ніч на 14 листопада на річці Дніпро на території Києва згоріла яхта, жертв та постраждалих немає.

Про це передає Укрінформ із посиланням на інформацю ГУ ДСНС України у м. Києві у Фейсбуці.

"13 листопада о 21:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на яхті неподалік вул. Лютневої поблизу о. Жуків, Ольгінський залив, що у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

На місце події прибув пожежний корабель та рятувальників 17-Державної пожежно-рятувальної частини, уточнили в ДСНС.

"По прибуттю було встановлено, що на орієнтовній відстані 250 м від берега горить яхта довжиною близько 20 м. О 23:59 вогнеборці ліквідували пожежу", - розповіли рятувальники.

За попередніми даними, людей, які перебували на судні, підібрав інший човен. Жертв та постраждалих немає. Причина загоряння наразі встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, у Тернополі горіла класична гімназія на вул. Вербицького, під час якої було евакуйовано 408 дітей та 69 працівників гімназії.