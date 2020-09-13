У Києві вночі горіла багатоповерхівка, загинула жінка

У Києві під час гасіння пожежі у житловому будинку було евакуйовано та врятовано 33 особи, з них 4 дітей, загинула одна людина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 13 вересня о 03:05 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Братиславській, 30-А, що у Деснянському районі столиці.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла у 5-поверховому житловому будинку на 1-му поверсі.

У зв’язку з тим, що у квартирі, де виникла пожежа, проживала психічно хвора людина, що вже неодноразово вчиняла підпали власного житла, та були відсутні нормальні зовнішні двері помешкання, горіння супроводжувалось значним задимленням сходової клітини. Не гаючи дорогоцінні секунди, рятувальники приступили до евакуації людей. Загалом, по триколінним драбинам було врятовано 14 людей, з них 2 дітей, за допомогою автодрабини врятовано 5 осіб, і 14 осіб було виведено по сходовій клітині, з них 2 дітей. Задля убезпечення людей під час евакуації та захисту від їдкого диму, рятувальники надавали людям власні апарати на стисненому повітрі, аби люди мали змогу вільно дихати під час спуску в задимленому середовищі.

У ході гасіння та евакуації, на 4 поверсі було виявлено хвору потерпілу 1945 р.н., біля власного помешкання у вкрай важкому стані. Але, на жаль, реанімаційні заходи результатів не дали, жінка померла не приходячи до тями.

Пожежу було локалізовано о 04:03, та ліквідовано о 04:16.

На місці події працювало 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Фото: www.dsns.gov.ua