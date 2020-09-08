На Донеччині горіла церква Московського патріархату, гасили понад три години
Як передає Укрінформ про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.
“08 вересня о 13:58 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в одному із храмів на вул. Петропавлівська у м. Лиман Донецької області. Бійці 21-го Державного пожежно-рятувального загону, які прибули на місце події, з’ясували, що горить Свято-Петропавлівська церква”, - йдеться у повідомленні.
На Донеччині горіла церква / Фото: ГУ ДСНС України у Донецькій області
Зазначається, що рятувальники негайно приступили до гасіння пожежі. З огляду на те, що будівля храму – дерев’яна та спостерігалось щільне задимлення, було оголошено підвищений номер виклику №2. До гасіння пожежі залучили 33 особи та 9 одиниць техніки.
О 16:06 пожежу було локалізовано, а о 17:10 - ліквідовано.
Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.
Фото: ДСНС