У Тернополі горіла класична гімназія, евакуювали 408 дітей

У Тернополі внаслідок пожежі в підвалі класичної гімназії, на вул. Вербицького евакуйовано 408 дітей та 69 працівників гімназії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

«11 листопада о 10:54 на номер екстреного виклику Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в підвалі класичної гімназії на вул. Вербицького, 3 в м.Тернопіль. До місця виклику направлено чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітників оперативно-координаційного центру», - йдеться у повідомленні.

У Тернополі горіла класична гімназія

На час прибуття рятувальників адміністрацією начального закладу проведено евакуацію учасників навчально-виховного процесу. Всього евакуйовано 408 дітей та 69 працівників гімназії.

Рятувальники встановили, що в підвалі установи горять парти на площі близько 5 кв м. О 11:08 пожежу локалізували, а о 11:11 - повністю ліквідували.

На місці події постраждалих не виявлено. Обставини виникнення пожежі встановлюються.