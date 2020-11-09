У Києві горів гуртожиток НАУ, евакуювали 120 осіб

У Києві під час гасіння пожежі в гуртожитку на вулиці Гарматній евакуйовували 120 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“9 листопада, о 02:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Гарматна, 53. На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю було встановлено, що у 5-поверховій будівлі гуртожитку на 1 поверсі в побутовому приміщенні виникла пожежа на площі 18 кв. метрів. Вогнеборці приступили до гасіння пожежі та евакуації мешканців.

О 03:05 загоряння було локалізовано та о 03:10 - ліквідовано.

Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів будівлі рятувальники евакуювали 120 осіб.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено стіл, стілець, побутові речі, віконна рама, закопчені стіни та стеля приміщення.

Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Гуртожиток на Гарматній, 53 - це гуртожиток Національного авіаційного університету.

Фото: ДСНС