Під час пожежі у харківському гуртожитку врятували п'ятьох людей

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

"05 листопада о 01:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у студентському гуртожитку Національного фармацевтичного університету за адресою: м. Харків, пр-т Ювілейний, 48", - йдеться у повідомленні.

До місця події було направлено 4 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах у складі 30 рятувальників.

На момент їх прибуття у кімнаті на 8-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку горіли меблі, домашні речі та холодильник на площі близько 8 кв.м.

Через сильне задимлення склалась загроза мешканцям гуртожитку. Тому, одночасно з гасінням пожежі, рятувальники негайно вжили заходів з димовидалення та евакуації людей.

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Всього з верхніх поверхів було врятовано 5 осіб, ще 30 студентів було евакуйовано.

О 01:47 пожежу було локалізовано, а о 02:38 ліквідовано повністю. Завдяки оперативним та злагодженим діям працівників ДСНС, вдалося швидко ліквідувати пожежу та запобігти розповсюдженню полум’я.

Як повідомляв Укрінформ, вдень 4 лютого у Харкові горів 5-поверховий студентський гуртожиток Харківського коледжу державного університету телекомунікацій.

Через сильне задимлення із верхніх поверхів гуртожитку евакуювали 52 особи. Ймовірна причина виникнення пожежі - коротке замкнення електричної мережі.

Фото: ДСНС