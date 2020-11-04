На Черкащині у пожежі загинули двоє літніх людей і трирічна дитина
Укрінформ
На Черкащині внаслідок пожежі загинули двоє дорослих і трирічна дитина.
Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.
Як зазначили у рятувальній службі, повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі В'язівок Городищенського району надійшло 4 листопада о 08:45.
Пожежники виявили у будинку тіла трьох загиблих: попередньо, це двоє літніх людей та трирічна дитина.
О 09:30 пожежу локалізовано, її ліквідація триває. На місці події працюють городищенські рятувальники, місцева пожежна команда та мобільно-оперативна група обласного управління ДСНС.
Фото: ДСНС