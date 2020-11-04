На Черкащині у пожежі загинули двоє літніх людей і трирічна дитина

На Черкащині внаслідок пожежі загинули двоє дорослих і трирічна дитина.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

Як зазначили у рятувальній службі, повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі В'язівок Городищенського району надійшло 4 листопада о 08:45.

Пожежники виявили у будинку тіла трьох загиблих: попередньо, це двоє літніх людей та трирічна дитина.

О 09:30 пожежу локалізовано, її ліквідація триває. На місці події працюють городищенські рятувальники, місцева пожежна команда та мобільно-оперативна група обласного управління ДСНС.

Фото: ДСНС